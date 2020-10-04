Новую систему оплаты труда учителей вырабатывают в Минпросвещения Фото: Анастасия Осипова

Министерство просвещения намерено в следующему году выработать новые нормативы оплаты труда учителей, что поможет определить их минимальную зарплату. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.

По его словам, на сегодняшний день в стране есть ставки в школах, которые ниже минимального прожиточного минимума. И муниципалитет доплачивает школам до доведения этой ставки до МРОТ. Министр назвал это нонсенсом, и заявил, что именно поэтому ведомство пытается определить тот самый базовый уровень, «ниже которого обязательная часть заработной платы учителя не может быть».

Кроме того, министерство намерено законодательно закрепить определение компенсирующим выплатам для учителя.

Басюк сообщил, что ранее совместно с Центральным комитетом профсоюза проводили мониторинг, по которому было выявлено более 30 различных видов стимулирующих выплат. Но при этом проверка тетрадей не должна быть стимулирующей выплатой, а поливку цветов он назвал дополнительной функцией.

«Мы хотим до конца года эту систему выработать, вынести ее на обсуждение правительства. Я думаю, на следующий год уже появятся нормативные документы», - заявил замминистра.