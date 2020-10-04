Жириновский обвинил Горбачева и Ельцина в войне в Карабахе

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ЛДПР Владимир Жириновский возложил вину за войну в Карабахе на Горбачева и Ельцина. Об этом он заявил в эфире Радио «КП».

- Горбачев главный виновник! – сказал политик. - Он просто не понимал, он не знал, что это такое. Но еще большая вина на Ельцине. Горбачев все-таки сдерживал. При нем был СССР, флаг опустили в конце декабря, когда он подписал свое отречение. Слабовольный человек. Сам добровольно ушел. Альенде с автоматом в руках погиб в Сантьяго. А этот – южанин, ему пожить. И сейчас уже с 1991 года в будущем году тридцать лет как он ушел на пенсию.

За войну в Карабахе Жириновский призвал посадить Горбачева под домашний арест.

- Не надо репрессий. Но под домашний арест – это практика хорошая. Это ему наказание. Может, он мемуары напишет и там раскается, признается. Может быть, тогда и разрешить лекции почитать в вузах страны, что натворили два бывших президента. Молодежь же не знает, - отметил Жириновский.