«Поставить русскую армию!»: Жириновский призвал взять Армению, Азербайджан, Украину и Белоруссию в состав России

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал включить Армению, Азербайджан, Украину и Белоруссию в состав России. Об этом он заявил в эфире Радио «КП».

- Требовать, настаивать, набрать туда других послов и сказать, что в случае обострения большой войны мы вам помочь не сможем. И вы погибнете, - сказал Жириновский. - Не просто вы не останетесь, как есть. Вас раздерут на части! Поляки и литовцы заберут всю Белоруссию, немцы, румыны и другие соседи раздербанят Украину, Турция и Иран раздербанят южный Кавказ и так далее. От вас перья одни останутся. Немедленно в Россию! Немедленно домой!

В этих странах Жириновский предложил для защиты поставить русскую армию.

- А там везде поставить русскую армию. И везде в виде ультиматума заставить турецкую армию отойти на тысячу километров от наших границ на юге, я имею в виду Армению и Азербайджан. То же самое на западе – Прибалтика и другие режимы. На тысячу километров! Не можете, тогда мы поможем другим, которые ваши столицы превратят в кучу пепла и так далее. Надо же действовать! Жестко, - призвал он.

Напомним, ранее Жириновский возложил вину за войну в Карабахе на Горбачева и Ельцина.