«Будет сидеть!»: Жириновский призвал арестовать Навального в самолете, когда он вернется в Россию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал арестовать блогера Алексея Навального прямо в самолете, когда он вернется в Россию. Об этом политик заявил в эфире Радио «КП».

- Его арестовать нужно немедленно! Как только он сойдет с самолета в «Шереметьево» из Берлина или из другой столицы, немедленно арестовать! – призвал Жириновский. - Заковать в наручники и в Киров, в тот же суд. И на пять лет в тюрьму за операции мошеннические по «Кировлесу». И измена Родины! И распространение химического оружия. Клевета. Там столько статей! Он будет, как Ходорковский, сидеть. И уже не перчатки шить в Карелии, а туда же, в Краснокаменск! В Забайкальский край!

Политик также заявил, что Навального завербовали американцы в 2010 году.

- Навальный оказался самым таким удачным объектом от ЦРУ. Они так же разрабатывали Саакашвили. И когда мы с ними вели переговоры, что мы арестуем Саакашвили, была война 2008 года, мы могли взять Тбилиси, русские танки стояли в предместьях Тбилиси. И тогда была госсекретарь Кондолиза Райс, говорит, да вы что! Как вы арестуете его? Это же наш «золотой мальчик»! Они его готовили много-много лет, Саакашвили. Так и Навального много-много лет готовили. И жалко, они придерживали его, у них же есть свои агентуры везде. И они старались отвести от него возможность ареста, - рассказал Жириновский.