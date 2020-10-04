Cиловики в Минске применили водометы против митингующих

Правоохранители применили водометы против протестующих в Минске Фото: REUTERS

Правоохранители применили водометы против протестующих в Минске. Толпа разбежалась, но несколько человек задержали.

В данный момент по проспекту Победителей движутся микроавтобусы с силовиками, а бойцы внутренних войск перекрывают подход в районе дома номер 9.

«В центре Минска проходит несанкционированное массовое мероприятие. Участников этого мероприятия милиция просит не вестись на провокации и разойтись, в очередной раз напоминая о том, что это <…> несанкционированный сбор», — заявили в Минской милиции.

Так же представитель минского ГУВД Наталья Ганусевич, сообщила, что несколько человек были доставлены в отделения милиции для разбирательств, сообщает «Интерфакс-запад».

Напомним, что массовые акции протестов начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. Несогласные с результатами ЦИК жители страны вышли на улицы городов. Массовые демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Тысячи людей были доставлены в СИЗО, по официальным данным трое протестующих погибли. Акции протеста продолжаются в республике до сих пор.