Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе

По мнению Алиева, Армения должна предложить повестку вывода войск с территории
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)
Президент Азербайджана заявил, что Армения должна предложить подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана заявил, что Армения должна предложить подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 4 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов прекратить огонь, если Ереван предложит подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха.

«Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле, - в какие дни какие территории будут освобождены», - сказал президент в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Напомним, что Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Согласно данным ведомства, есть погибшие и раненые.

Минобороны Армении в свою очередь сделало заявление, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам» со стороны Азербайджана.

Обе страны ввели мобилизацию и военное положение.

Ряд стран призывает воинствующие стороны сесть за стол переговоров. Так, Россия, Франция и США советуют прекратить огонь и решить исторический вопрос мирным путем.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе