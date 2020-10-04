Обращение Ильхама Алиева: президент Азербайджана заявил, что ВС страны взяли под контроль еще девять сёл в Карабахе

Президент Азербайджана выступил 4 октября с обращением к нации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресение, 4 октября, по государственному телеканалу было показано обращение Ильхама Алиева. Президент Азербайджана заявил, что ВС страны взяли под контроль еще 9 сел в Нагорном Карабахе.

Напомним, что 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле ВС Армении своих населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно данным ведомства есть погибшие среди гражданских и военных.

Минобороны Армении в свою очередь заявило о том, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана.

Обе страны ввели военное положение и мобилизацию.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Вооруженный конфликт двух стран длится уже около 30 лет.