Как нельзя носить маску и что делает ее опасной, рассказал врач

Маску необходимо аккуратно снять и утилизировать в герметичном пакете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Терапевт Лариса Алексеева рассказала, что маска является опасным предметом во время пандемии коронавируса.

«У нас есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно», — сказала она в интервью «Вечерней Москве».

Специалист отметила, что носить маски необходимо в соответствии с правилами прописанными Роспотребнадзором. Защитная маска должна быть выброшена после двух часов использования. Ее необходимо аккуратно снять, не касаясь лица, и утилизировать в герметичном пакете.

По данным оперштаба, 4 октября, число заразившихся коронавирусом в России впервые с мая превысило десять тысяч человек.