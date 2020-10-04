Доктор Мясников назвал условие остановки коронавируса

Доктор Мясников рассказал об условии остановки коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор Мясников 4 октября, в своем Телеграм-канале опубликовал пост, в котором описал условие остановки коронавирусной инфекции в мире.

«Вирус распространяется и будет распространяться, практически не замечая наши попытки его остановить. Пока не даст нам коллективный иммунитет. Вирус будет идти с одной стороны, ему навстречу покатится волна вакцинации, так со временем и достигнем «стадного» иммунитета. Поэтому общие цифры мало о чем говорят - нам важно чтобы люди не болели тяжело и не умирали. Сколько госпитализировано, сколько в реанимации, сколько умерло - вот, что отражает реальную угрозу», - написал популярный врач.

Он также отметил, что избавиться от коронавируса люди не смогут, миру придется научиться с ним жить. Но при этом уровень восприимчивости к новой инфекции зависит от генетических особенностей и предрасположений каждого человека.

Мясников также подчеркнул, что специалистам предстоит разработать стратегию борьбы с пониманием природы болезни.

Напомним, что в России по данным оперштаба коронавирусом заразились 1 215 001 человек. Вылечились от инфекции 979 143 пациентов. Жертвами COVID-19 за весь период стали 21 358 россиян.