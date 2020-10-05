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Власти Камчатки рассматривают три основные причины загрязнения воды

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Юлия КЕКОВА
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Власти Камчатки рассматривают три основные причины загрязнения воды. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Власти Камчатки рассматривают три основные причины загрязнения воды. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Власти Камчатского края рассматривают три основные причины возможного загрязнения воды у берегов полуострова. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов.

- Обрабатывается версия техногенного загрязнения, то есть связанного с деятельностью человека. С разливами токсичных веществ. Какими именно - нам предстоит выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Еще одна версия, загрязнение может быть связано с природными воздействиями или явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию. Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями, - сказал Солодов на брифинге.

Напомним, ранее сообщалось, что выясняют причины случившегося на берегах Камчатки сразу несколько ведомств - Росприроднадзор, Следственный комитет и федеральное Министерство природы.

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