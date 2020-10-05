Названо число россиян, готовых сделать прививку от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Корорнавирус еще продолжает заражать людей как в России, так и в ряде других стран. Однако наши ученые уже изобрели вакцину от covid-19.

Специалисты провели исследование и выяснили, сколько россиян готовы сделать прививку. По их данным, около 23% граждан выразили готовность привиться от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает РИА Новости.

Большая часть респондентов, 73 %, признались, что пока не готовы к вакцинации, а остальные 4% опрошенных заявили, что уже переболели covid-19 и прививка им не нужна.