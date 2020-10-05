Последние новости на утро 5 октября 2020: Названо число россиян, готовых сделать прививку от коронавируса

Важные новости утра Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последние новости на утро 5 октября 2020 года: Названо число россиян, готовых сделать прививку от коронавируса. Ввести сыворотку готовы только около 23% граждан, 73% - пока не готовы к вакцинации, а остальные 4% опрошенных заявили, что уже переболели covid-19 и прививка им не нужна. Что касается страны-производителя вакцины, то 24% респондентов отдали предпочтение именно российской сыворотке, и только 13% хотели бы привиться вакциной зарубежного производства. Однако более половины, 63% россиян, подчеркнули, что им не важно где произведен препарат - намного важнее его эффективность в борьбе с инфекцией.

К слову, сын и сестра президента Венесуэлы Николаса Мадуро примут участии в испытаниях российской вакцины против covid-19. Глава государства также признался, что намерен первым поставить себе прививку, как только начнется массовая вакцинация.

Власти Камчатки тем временем рассматривают три основные причины возможного экологического происшествия у берегов полуострова. По словам глава региона Владимира Солодова, обрабатываются версии техногенного, природного и сейсмического характера.

Стали известны российские города с самой высокой зарплатой. Так, больше всего заработать получается у жителей Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда. Наиболее низкие доходы наблюдаются в Шахтах, Махачкале и Элисте.