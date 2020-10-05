В США заявили о захвате России борщевиком

Борщевик Сосновского — опасное для человека растение, сок которого под влиянием солнечных лучей способен вызывать сильные ожоги Фото: Павел КЛОКОВ

Всё больше территории России "захвачены" зарослями борщевика, заявил автор статьи под названием "Ядовитый пришелец захватывает Россию" в газете New York Times.

В публикации сказано, что сок борщевика может привести к ожогам третьей степени и слепоте, а пройти через заросли борщевика невозможно, не надев защитный костюм.

Автор статьи также сообщил, что растение изначально росло на Кавказе, но после Великой Отечественной войны агрономы приняли решение высаживать его на остальных территориях, чтобы быстрорастущим сорняком смог питаться скот. Уже к 1980-м годам растение начало распространение в дикой природе центральной части страны, а исследования показали, что борщевик в питании коровы портил вкус её молока.