Совфед не исключает повторного закрытия границ России из-за коронавируса

Россия может повторно закрыть границы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, заявили в Совфеде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Совете Федерации не исключают повторного закрытия границ России и сокращения количества полетов из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции и роста количества инфицированных в мире. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский в интервью РИА Новости.

- Разумеется, мы можем закрыть российские границы, мы идем к этому, - отметил сенатор, комментируя возможные ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Валерий Рязанский добавил, что «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений», а также отметил, что некоторые страны уже предпринимает серьезные меры и закрывают свои границы второй раз.

Напомним, что по данным российского оперативного штаба за минувшие сутки в стране выявили 10 888 случаев заражения коронавирусом.

Сенатор также отметил, что режим самоизоляции в РФ вводится не будет, возможности медицины позволят это обеспечить.