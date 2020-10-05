В Подмосковье создано более 7,1 тысячи новых мест для больных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подмосковный коечный фонд перепрофилируют для больных коронавирусом. На данный момент для этих целей уже создано более 7,1 тысячи мест.

"Мы начали работы по перепрофилированию коечного фонда. Сейчас уже коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 7121, напомню, что на пике их было 15 тысяч, в августе их было менее 4 тысяч, в сентябре мы увеличили коечный фонд в два раза", - сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в ходе заседания облправительства в эфире телеканала "360".

Стригункова также отметила, что наибольший уровень заражения в Подмосковье наблюдается в Красногорске, Коломне, Королеве, Одинцове и Сергиевом Посаде.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на 4 октября за сутки в стране выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 27,8 процентов заболевших не имели каких-либо проявлений заболевания. Таким образом, на данный момент общее число инфицированных за все время пандемии в стране достигло 1 215 001 человек.

Подмосковный коечный фонд перепрофилируют для больных коронавирусом. На данный момент для этих целей уже создано более 7,1 тысячи мест.

"Мы начали работы по перепрофилированию коечного фонда. Сейчас уже коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 7121, напомню, что на пике их было 15 тысяч, в августе их было менее 4 тысяч, в сентябре мы увеличили коечный фонд в два раза", - сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова в ходе заседания облправительства в эфире телеканала "360". (https://360tv.ru/news/mosobl/v-podmoskove-nachali-pereprofilirovat-mesta-v-bolnitsah-dlja-patsientov-s-covid-19/)

Стригункова также отметила, что наибольший уровень заражения в Подмосковье наблюдается в Красногорске, Коломне, Королеве, Одинцове и Сергиевом Посаде.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на 4 октября за сутки в стране выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусной инфекциейв , 27,8 процентов заболевших 27,8 не имели каких-либо проявлений заболевания. Таким образом, на данный момент общее число инфицированных за все время пандемии в стране достигло 1 215 001 человек. (https://www.google.ru/.kp.ru/online/news/4034909/)