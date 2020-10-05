Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуации в Нагорном Карабахе и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном нагорно-карабахский конфликт, перспективы урегулирования в Афганистане и ситуацию в Белоруссии. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном нагорно-карабахский конфликт, перспективы урегулирования в Афганистане и ситуацию в Белоруссии.

"Были затронуты актуальные вопросы дальнейшего укрепления дружественных двусторонних отношений. Кроме того, обсуждались ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта, развитие обстановки в Белоруссии, а также перспективы урегулирования в Афганистане", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале октября Владимир Путин также обсуждал ситуацию в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России подчеркнул необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях предотвращения кризиса. Отмечается, что главная цель подобных переговоров - поиск нормализации ситуации в Нагорном Карабахе.