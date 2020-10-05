Мурашко: в России работают над препаратом на основе плазмы крови перенесших коронавирус

Мурашко заявил, что сегодня в РФ идет работа над препаратом на основе плазмы крови перенесших коронавирус доноров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России в настоящее время идет работа над препаратом на основе плазмы крови перенесших коронавирусную инфекцию доноров. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил в ходе беседы с журналистам министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

- Сейчас идет работа над созданием препарата на основе плазмы доноров, которые уже перенесли коронавирус. Это иммуноглобулин антиковидный. Для производства данного лекарства будет использоваться материал, плазма переболевших, для того, чтобы выпускать уже высокоцентрированный препарат для введения тяжело больным пациентам, - сообщил глава ведомства.