Песков рассказал, какая доля сотрудников Кремля перешла на удалёнку

Песков рассказал, кто в Кремле не перешел на удаленку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники подразделений Администрации президента, для которых возможно перейти на удалённую работу, уже сделали это, а те, чья работа должна оставаться очной, продолжают приезжать в Кремль, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов о том, перешли ли на удалёнку 30% сотрудников.

При этом он уточнил, что точный расчёт доли работников на удалёнке не высчитывался, а в администрации к этому вопросу подходят гибко, поскольку главное для ведомства - "обеспечить непрерывность работы этой важнейшей администрации".

Песков отметил, что при переводе штата Кремля на другой формат работы руководствуются прежде всего соображениями безопасности и охраны здоровья людей.

Напомним, 24 сентября мэрия Москвы попросила пять тысяч компаний перевести сотрудников на "удалёнку". Власти столицы рекомендовали работодателям максимально ограничить контакты в коллективах, в связи с тем, что с приходом осени заболеваемость растет во всем мире.