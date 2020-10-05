Стали известны страшные подробности нападения медведя на техника московского цирка

Стали известны страшные подробности нападения медведя на техника цирка на Вернадского Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Стали известны подробности трагедии, которая произошла в цирке на проспекте Вернадского в Москве. Техник цирка погиб, оказавшись в клетке у медведя.

Как сообщили сайту mk.ru источники в правоохранительных органах, в день трагедии техник цирка самовольно зашел в вольер, где находилось дикое животное.

Мужчина планировал убрать помещение, хотя это не входило в его зону ответственности. Зверь проявил агрессию и нанес серьезные травмы работнику.

На крики прибежали коллеги мужчины, они вытащили пострадавшего и выхвали скорую помощь. Прибывшие медики доставили мужчину в 64-ю горбольницу, но спасти не смогли.

За последние несколько дней, это уже второе происшествие с цирковым медведем. 1 октября в передвижном цирке в Реутове животное напало на дрессировщика и его сына, ранения оказались неопасными.

Ранее сообщалось, что дрессировщик Большого московского цирка на проспекте Вернадского попал в больницу. Мужчина зашел в клетку без дрессировщика.