Власти Ленобласти опровергли новость о строительстве мусороперерабатывающего завода в Гатчине

Власти Ленинградской области не собираются строить в Гатчине мусороперерабатывающий завод. По словам и.о. заместителя председателя правительства региона по безопасности Михаила Ильина, появившаяся 5 октября в СМИ новость о строительстве в городе нового мусорного технопарка не является достоверной.

- Информация по поводу строительства мусороперерабатывающего завода на территории земельного участка, принадлежащего компании Select Energy, не соответствует действительности, - сообщил Михаил Ильин.

По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко еще весной 2020 года поручил внести изменения в территориальную схему размещения отходов и исключить участок в Гатчине из территориальной схемы. В ноябре будет опубликован новый вариант территориальной схемы уже без этого участка. Кроме того, Ленинградская область договорилась с Санкт-Петербургом о создании единого регионального оператора в сфере обращения с отходами. В свете этих договоренностей строительство завода в Гатчине уже не является актуальным.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Гатчине появится завод по переработке мусора, который будут вывозить из Санкт-Петербурга. Построить технопарк, по данным изданий, собирается претендент на статус единого оператора по обращению с отходами в Петербурге и Ленобласти «Единый региональный оператор». Против проекта строительства в Гатчине завода по переработке мусора активно протестуют местные жители.

Напомним, власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключили соглашение о создании акционерного общества, которое займется разработкой единой для двух регионов концепции утилизации отходов. Партнерами акционерного общества станут ПАО «Интер РАО» и банк ВТБ.