Лавров заявил, что готов встретиться с главами МИД Армении и Азербайджана в Москве

Лавров готов встретиться в Москве с главами МИД Армении и Азербайджана
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 5 октября, провел телефонный разговор с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым. Представитель России подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы по ситуации в Нагорном Карабахе.
«Лавровым подтверждена готовность провести в Москве встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы», - сообщает РИА новости, со ссылкой на МИД.
Азербайджан и Армения возобновили военные действия на фоне исторического конфлитка, который длится уже более 30 лет.
Обе страны обвинили друг друга в наступлении на Нагорный Карабах.
От властей Армении И Азербайджана ежедневно поступают сообщения о погибших и раненных, как среди военных, так и среди мирных жителей.
Президенты России, Франции и США призвали враждующие стороны к примирению. Так, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении подчеркнул необходимость прекращения огня.