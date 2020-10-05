В Германии открыли памятник Михаилу Горбачёву

Памятник Михаилу Горбачеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии установили памятник президенту СССР Михаилу Горбачёву. Открытие монумента, который изображает шагающим политическую персону, состоялось в немецком городе Дессау 3 октября. Сайт kp.ru вел прямую трансляцию с важного мероприятия.

Это событие лидеру советских времен местные власти приурочили ко Дню германского единства. На церемонии открытия участвовали премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф и представители посольства России в Германии. Над созданием памятника работал скульптор Бернд Гёбель.

Стоит отметить, что на территории ФРГ это далеко не первая скульптура Горбачёву. Ранее, в сентябре 2010 года состоялось открытие целой композиции под названием «Отцы основатели». В нее были включены бюсты бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, первого президента СССР Михаила Горбачёва и президента США Джорджа Буша-старшего.

Современные историки высказывают мнение, что именно эти личности смогли внесли весмый вклад в мирное объединение Германии.