Коронавирус в России, последние новости на 6 октября 2020: Вакцина от COVID-19 может поступить в гражданский оборот через месяц

Главные новости о коронавирусе Фото: Иван МАКЕЕВ

Вакцина от COVID-19 может поступить в гражданский оборот в самое ближайшее время. По словам главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко, полномасштабное внедрение сыворотки "Спутник V" может начаться уже в конце октября - начале ноября. Несколько предприятий заявили о готовности адаптировать свое производства под выпуск препарата.

Тем временем, российские ученые продолжают работу над препаратом на основе плазмы крови перенесших COVID-19. Исследования в таком направлении необходимы, чтобы выпускать уже высокоцентрированное лекарство для введения тяжело больным пациентам.

Однако не смотря на прорывы в науке люди все еще заражаются вирусом. За минувшие сутки в России выявили 10 888 новых инфицированных в 84 регионах страны. Большая часть из них - бессимптомные носители.

Что касается российской столицы, то тут утвердили единый стандарт в подходе к лечению заряженных инфекцией пациентов в стационарах Москвы. Как отметила заместитель мэра Анастасия Ракова, московские специалисты накопили достаточно большой опыт в борьбе с COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Академик Гинцбург: Защитить страну вакциной от коронавируса мы сможем к лету следующего года

Уже к ноябрю фармакологические предприятия способны наладить выпуск 6-7 миллионов доз вакцины “Спутник V” в месяц (подробности)