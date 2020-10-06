В Киргизии протестующие освободили из заключения бывшего премьер-министра Сапара Исакова Фото: REUTERS

В Киргизии участники акции протеста совершили второе освобождение за ночь. Теперь им удалось выпустить заключенного бывшего премьер-министра республики Сапара Исакова, признанного виновным в коррупции.

Политик находился в колонии в селе Молдовановка, сообщает ТАСС со ссылкой на 24.kg. Ранее Исаков возглавлял правительство в период с 2017 по 2018 годы.

Напомним, сайт kp.ru писал, что за время акции протеста в столице Киргизии демонстранты успели освободить и экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Он находился в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Протесты в Бишкеке начались после парламентских выборов. Несогласные с результатами голосования выли на улицы и устроили беспорядки. По предварительной информации пострадали более 130 человек, в том числе и сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники.