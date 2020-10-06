Официальный мэр Бишкека подал в отставку

Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Фото: Абылай Сарылаев/ТАСС

Официальный мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку во время протестов и беспорядков в Киргизии. Об этом во вторник, 6 октября, пишет агентство Kabar со ссылкой на главу пресс-службы муниципалитета Гулю Алмамбетову.

- По официальной информации, мэр Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию, - цитирует агентство ее слова.

Напомним, что ранее оппозиционеры «назначили» исполняющим обязанности мэра столицы Киргизии Жоошбека Коеналиева и окрестили его «народным мэром».

Как писал сайте kp.ru, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники партий, которые не смогли пройти в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. Они захватили Белый дом, здание правительства, а также мэрию столицы республики. После этого в здании парламента случился пожар. Огонь охватил крыло Белого дома, где расположены рабочие места сотрудников аппарата законодательного органа.

По последним данным в результате протестов и массовых беспорядков, которые вспыхнули в столице Киргизии, пострадали уже 590 человек, один погиб после госпитализации.