Социальные карты пенсионеров и школьников в Москве будут приостановлены Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Социальные карты московских пенсионеров и школьников будут приостановлены. Об этом распорядился мэр российской столицы Сергей Собянин во вторник, 6 октября, на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

- Эпидемиологическая ситуация в городе с каждым днем все сложнее, число госпитализированных сегодня превысило тысячу человек и рост заражений продолжается, - отметил глава Москвы.

Чтобы уберечь жителей города от заболевания, Собянин распорядился приостановить действие социальный карт. Дети не смогут пользоваться ими с 9 по 18 октября, а пенсионеры и жители столицы, страдающие от хронических заболеваний - с 9 по 28 октября.

Московский мэр подчеркнул, что строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, а также переход на удаленную работу может приостановить нарастающую эпидемию.

Как сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки на территории Москвы выявили еще 4082 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Столица уже приблизилась к пиковым значениям середины весны по заболеваемости данной инфекцией.