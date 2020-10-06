Путин: средняя продолжительность жизни в России за 10 лет увеличилась на 4,5 года

Путин также заметил, что увеличение числа людей, занимающихся спортом, напрямую связано с повышением продолжительности жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин доволен достигнутыми показателями по увеличению средней продолжительности жизни россиян. При этом он отметил, что эту подобную положительную динамику необходимо сохранять и дальше.

"Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год - более 4,5 лет, это хороший показатель", - сказал глава государства во вторник на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Путин также заметил, что увеличение числа людей, занимающихся спортом, напрямую связано с повышением продолжительности жизни. Президент подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы к 2024 году количество людей с активным образом жизни в стране достигло 55%, а к 2030 - 70%. При этом за данными цифрами должно стоять качество. Регулярные занятия спортом должны стать устойчивой привычкой, а не просто результатом временной моды на здоровый образ жизни.