Путин призвал не допускать людей с судимостью к работе в детских спортивных секциях Фото: REUTERS

Люди с судимостью не должны допускаться к работе в российских спортивных школах и детских секциях. Об этом заявил во вторник, 6 октября, президент страны Владимир Путин в ходе заседания Совета по физической культуре и спорту, которое прошло в онлайн-режиме.

- Равные возможности и обязанности должны быть и у наставников молодых людей. Я хотел бы обратить внимание на важный факт: тренер в спортивной школе является тем же педагогом, что и учитель физической культуры. Все организации, где дети занимаются спортом, по сути своей образовательные, - подчеркнул президент.

Владимир Путин напомнил, что в России в сфере образования запрещено работать с детьми людям, которые имеют судимость.

- Мы уже говорили, что необходимо гармонизировать все эти отношения. Но все это завязло в межведомственных дискуссиях, - сказал глава государства.

Сайте kp.ru сообщал, что президент России также поручил разработать меры для сохранения физической активности спортсменов и предложил подумать над предоставлением льгот и скидок для жителей государства, которые сдали нормативы ГТО.