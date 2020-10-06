Экономист прокомментировал ситуацию, сложившуюся на валютном рынке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал ситуацию, которая сложилась на валютном рынке.

В настоящий момент весь мир замер в ожидании, что же будет дальше и по какому сценарию будет развиваться ситуация с коронавирусом.

- Сейчас мы более гармонично и плавно идем по пути, в то время как многие страны очень много теряют. Мы видим, что доллар и евро растут, а рубль слабеет, но нужно смотреть по итогам года, - отметил Гринько в беседе с RT.

К концу года экономист прогнозирует укрепление российской валюты, так как рубль очень перспективен для иностранных инвесторов.

- Рубль уже давно не связывается с нефтью и газом. И все мировые инвесторы видят, что никакого обвала экономики в России не произошло из-за падения нефти и газа, - подчеркнул эксперт.

Он уверен, что теперь российская экономика держится на нескольких отраслях, «среди них и нефть, и газ, и сельское хозяйство, и IT-сфера».

Ранее эксперты предположили, что к концу года курс доллара может достигнуть отметки 80–85 рублей, пишет газета "Известия".