Эпидемиолог рассказала, как долго коронавирус будет активен в России

Эпидемиолог рассказал, как долго коронавирус будет активен в России Фото: REUTERS

Коронавирус будет распространяться в России ещё около двух лет. Такое предположение высказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- В течение двух лет мы будем ожидать достаточно активные позиции COVID-19 среди циркулирующих сезонных респираторных вирусов с периодическими горячими точками в различных географических регионах, - сказала она на форуме "Дни вирусологии 2020".

Пшеничная добавила, что сейчас в стране происходят повторные вспышки коронавируса. И какое-то время они будут продолжаться.

Напомним, Москва уже приблизилась к пику середины весны по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в столице выявили более четырех тысяч новых случаев заражения. Причем более тысячи зараженных были госпитализированы. Об этом 6 октября рассказала заммэра Анастасия Ракова.