Как Путин проведет свой день рождения, раскрыл Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 7 октября, российский президент Владимир Путин отметит свой 68-й день рождения. О том, как проведет этот праздничный день глава государства рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

По его словам, у президента будут важные дела.

- В первой половине дня у него запланировано больше десятка телефонных разговоров, будут внутренние дела. А что касается второй половины дня, то наверняка, будут и друзья, и родные, как это традиционно бывает, - рассказал Песков.