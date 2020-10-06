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Как Путин проведет свой день рождения, раскрыл Песков

Глава государства будет занят делами
Юлия КЕКОВА
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Как Путин проведет свой день рождения, раскрыл Песков

Как Путин проведет свой день рождения, раскрыл Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 7 октября, российский президент Владимир Путин отметит свой 68-й день рождения. О том, как проведет этот праздничный день глава государства рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

По его словам, у президента будут важные дела.

- В первой половине дня у него запланировано больше десятка телефонных разговоров, будут внутренние дела. А что касается второй половины дня, то наверняка, будут и друзья, и родные, как это традиционно бывает, - рассказал Песков.