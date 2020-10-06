Сергей Нарышкин: новая война в Карабахе недопустима

По мнению главы службы внешней разведки, в настоящее время нагорно-карабахский конфликт приобрел новый масштаб. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва обеспокоена гибелью людей в Нагорном Карабахе. Нынешнее обострение отличается масштабом, отметил глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник, 6 октября.

"В Москве с тревогой воспринимают эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Для России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ недопустима новая война в регионе. Нам также далеко не безразлично, что в ходе боевых действий гибнут представители дружественных нам армянского и азербайджанского народов", - сообщил он.

По заявлению ТАСС, Нарышкин также отметил, что в настоящее время ситуация обостряется новым воздействием внешних факторов, впервые за историю Нагорному-карабахского конфликта на стороне Азербайджана так открыто выступила Турция.

Также в 2020 году данный конфликт стал условным магнитом для боевиков из международных террористических структур

И наемников из ближневосточных "Джабхат ан-Нусра", "Фиркат Хамза", "Султан Мурад". Глава внешней разведки России выразил опасения, что Закавказье таким образом может стать плацдармом, откуда боевики будут просачиваться в пограничные страны, в том числе Россию.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на данный момент среди погибших и раненых в Нагорном Карабахе уже есть мирные жители, которым некуда бежать .