В Госавтоинспекции рассказали, какие объекты должны входить в многофункциональные зоны отдыха

Фото ИТАР-ТАСС/ Павел Головкин

На конец 2020 года на федеральных трассах Рязанской области насчитывается порядка 270 заправок и 47 стоянок для большегрузного автотранспорта. Об этом в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказал начальник управления ГИБДД УМВД России по региону, полковник полиции Сергей Романов.

Он подчеркнул, что все эти объекты не являются многофункциональными зонами отдыха, а также пояснил, из чего, по его мнению, такая сервисная точка должна состоять:

- Автомобильная заправочная станция;

- Кафе;

- Магазин;

- Гостиница или отель;

- Охраняемая стоянка;

- Места отдыха для водителей легкового и грузового транспорта;

- Места для торговли населения собственной продукцией и проведения ярмарок, что позволит убрать стихийные рынки;

- Отдельная стоянка для автобусов, которые следуют по маршруту, а также для автобусов, перевозящих сезонных рабочих.