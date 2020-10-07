Путин: Россия готова рассмотреть возможность отмены санкций против Украины

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком сказал, что Москва готова рассмотреть возможность отмены санкций против Украины.

Глава российского государства отметил, что его собеседник, несмотря на многочисленные сложности, «занимает ясную позицию по восстановлению украинско-российских отношений», выразив надежду, что у него «будет прибавляться сторонников» в этом вопросе.

Говоря о возможности отмены или ослабления ограничений в отношении ряда украинских предприятий, Владимир Путин напомнил, что не Россия первой вводила санкции. Однако наша страна готова к тому, «чтобы эта ситуация была перевёрнута и всё с головы встало бы на ноги».

«Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема», - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин добавил, что «тем не менее, готовиться к этому нужно», выразив надежду, что «когда-нибудь это произойдет».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 сентября правительство России расширило персональные санкции против Украины. Среди прочих под специальные экономические меры теперь попадает бывший украинский лидер Петр Порошенко.