Причина смерти Эдди Ван Халена: рок-музыкант более 10 лет боролся с раком горла

Умер Эдди Ван Хален – американский рок-музыкант Фото: REUTERS

Названа причина смерти Эдди Ван Халена – американского рок-музыканта и одного из лучших гитаристов мира. Как со ссылкой на семью основателя хард-рок-группы Van Halen сообщает издание TMZ, легендарный виртуоз скончался от рака горла, с которым он боролся более десяти лет.

Эдди Ван Хален скончался в больнице Св. Иоанна в Санта-Монике (штат Калифорния) в окружении родных и близких. Рядом с умирающим находились его жена Джени и единственный сын Вольфганг, а также старший брат Алекс.

По словам источников издания в клинике, пациент недавно прошел курс химиотерапии, однако справиться с онкологическим заболеванием не удалось, рак горла «поразил его мозг» и другие органы. Ван Халену стало хуже трое суток назад.

Напомним, как писал сайт kp.ru, рок-музыкант скончался после долгой болезни во вторник, 6 октября, на 66-м году жизни. О смерти отца сообщил Вольфганг Ван Хален.

СПРАВКА «КП»

Эдди Ван Хален (полное имя Эдвард Людвиг Ван Хален, Edward Lodewijk van Halen) – американский виртуоз-гитарист, автор песен, конструктор гитар и усилительной аппаратуры голландского происхождения. Родился 26 января 1955 года в голландском городе Неймеген (провинция Гелдерланд) в семье профессионального музыканта. Его отец, саксофонист и кларнетист, дал своему сыну второе имя в честь композитора Людвига ван Бетховена.

Группу Van Halen Эдди вместе со старшим братом Алексом основал в 1972 году в американском Пасадене (штат Калифорния».

Первоначально группа Van Halen называлась Genesis, ее третьим участником был бас-гитарист Марк Стоунен. Музыканты изменили название на Mammoth, когда узнали, что в Англии уже есть группа под названием Genesis, а позже переименовали в Van Halen.

В 2012 году Эдди Ван Халена признали лучшим гитаристом всех времён по версии журнала Guitar World.