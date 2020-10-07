США обеспокоены планами Турции испытать российские С-400

Госдеп обеспокоился из-за возможных испытаний С-400 в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США обеспокоен возможными испытаниями Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил представитель ведомства.

- Мы знаем об этих сообщениях. Мы продолжаем настойчиво возражать в связи с приобретением Турцией системы ПВО C-400, и мы глубоко обеспокоены сообщениями, что Турция продолжает усилия по приведению С-400 в рабочее состояние, - передаёт слова своего собеседника РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что власти Турции перебросили С-400 в провинцию Самсун на Чёрном море. Агентство Sputnik Турция предполагает, что Анкара сделала это ради испытаний своих зенитно-ракетных комплексов. Однако официальных заявлений власти пока делали.