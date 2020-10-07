Россияне признались, что путешествуют по стране не только из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне назвали причины, из-за которых они выбирают путешествие по своей стране. С начала 2020 года куда-то выбраться удалось почти каждому второму жителю (44%), а 13% планируют совершить поездку до конца года.

Основная причина, по которой путешествуют именно по России – вовсе не коронавирус. Большинство опрошенных сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip заявили, что любят изучать свою страну. На этот ответ пришлось 58 процентов.

Еще 17% респондентов выбрали внутренний туризм, так как не было визы для выезда в интересующие их страны, а 9% в принципе не могут покидать пределы своей страны.

16% выбрали другой вариант: некоторые отмечали, что ездили к родным или любят определённые регионы, пишет RT.

В 2020 году в России появилась программа туристического кешбэка. Туристы могли вернуть часть средств, потраченных на отдых в своей стране. Это сильно подстегнуло спрос,в итоге было решено продлить бонусную программу до 2021 года. Условия возраста тоже изменились, возросла сумма, пишет газета "Известия".