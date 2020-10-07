"Дедушка Вова старше": Владимир Путин рассказал про внуков

Президент Путин рассказал о внуках и их авторитетах Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поделился историей об одном из своих внуков и рассказал, что является для них авторитетом.

- Ну так вот, когда дочка начала учить одного из моих внуков, он говорит: почему я должен делать так, как ты? Она говорит: потому что я старше. Он говорит: нет, дедушка Вова старше. Так что в известной степени, наверное, тоже для них пока, пока, во всяком случае, являюсь таким авторитетом, - рассказал президент в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Он также рассказал, что его внуки пока маленькие, а не раскрывать подробности о членах своей семьи - вопрос безопасности для президента.

- Вы же не живёте моей жизнью, и Вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далёк от этого, он этого просто не замечает, - объяснил Владимир Путин.