Вратарь Маринато Гильерме - в числе тех, у кого подозрение на коронавирус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В составе сборной России по футболу, которая проведет завтра, 8 октября, контрольный поединок в Москве против Швеции, обнаружились два игрока с подозрительными тестами на коронавирус. Официально заявлено, что были изолированы за сутки до матча защитник Георгий Джикия и вратарь Маринато Гилерме.

- По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гилерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займёт некоторое время.

Отмечается, что сами игроки чувствуют себя хорошо и даже продолжают самостоятельно тренироваться:

- Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное. Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты, - сообщает пресс-служба сборной России по футболу.

Сборная России по футболу, отметим, регулярно во время сборов перед играми проходит тестирование на коронавирус. Матч Россия - Швеция пройдет завтра, 8 октября, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 19:15 по московскому времени.