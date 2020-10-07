Новые случаи заражения коронавирусом в России на 7 октября 2020: В стране выявлено 11 115 заболевших

В России за сутки выявлено 11 115 новых заражённых коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России 7 октября за сутки выявлено 11 115 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 1 248 619 случаев. Оперштаб сообщает, что среди всех новых пациентов у 27,2% не было никаких проявлений COVID-19. Новые заражённые зафиксированы во всех регионах страны.

Более ста заражённых за сутки выявлено вв Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской, Тюменской и Ульяновской областях, в Алтайском, Красноярском и Ставропольском краях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком административных округах, а также в республиках Коми, Крым, Удмуртия и Якутия, в Москве и Санкт-Петербурге.

За сутки полностью выздоровели 6 699 человек, а за всё время эпидемии вылечились 995 275 пациентов.

Число погибших от коронавируса увеличилось за минувшие сутки на 202 человека, достигнув 21 865.