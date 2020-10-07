Станислав Черчесов прокомментировал подозрительные тесты на коронавирус у футболистов сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: REUTERS

За сутки до контрольной игры сборной России против Швеции выяснилось, что у двух футболистов нашей команды подозрительные тесты на коронавирус. Это - защитник Георгий Джикия и вратарь Маринато Гильерме

- У них тесты подозрительные, мы их отделили. Сдали дополнительно сами тесты. Вчера думали об одном и тренировали одно, а теперь же - другое. Но еще время есть. Если нет основного центрального защитника Джикии, то надо заменить. На эту игру дозаявлять игроков нельзя, тест уже отправили в УЕФА. Следующий тест будет 9 числа и будем потом принимать следующее решение, - сказал Станислав Черчесов на пресс-конференции.

Сборная России, напомним, проведет в октябре три матча - контрольный поединок с Швецией, и два официальных матча в рамках Лиги Наций против команд Венгрии и Турции. В сентябре, напомним, российская команда провела пару матчей - выиграв у Сербии дома 3:0 и победив Венгрию в гостях 3:2.