Тушить пожар в Рязанской области будут самолет Ил-76, поезд и пожарные танки. Фото: кадр из видео

Тушить пожар после взрывов на складе с артиллерийскими боеприпасами в Рязанской области будет самолет Ил-76 МЧС России, поезд и пожарный танки. Как сообщила пресс-служба министерства в среду, 7 октября, для тушения рязанских артскладов также готовят армейские вертолеты Ми-8.

- В готовности к вылету в район возгорания находятся три вертолёта Ми-8 армейской авиации Западного военного округа, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5, - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Напомним, что в некоторых населенных пунктах Рязанской области началась эвакуация местных жителей в связи с сильным пожаром и взрывами из-за него боеприпасов на военном складе.

Кроме того, МЧС увеличило группировку пожарных и спасателей, которые привлечены к ликвидации возгорания до 100 человек и 26 единиц техники.

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