Путин и Лукашенко обсудили открытие границ, ситуацию в Карабахе и Киргизии

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Карабахе и Киргизии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 7 октября, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Киргизии, конфликт в Нагорном Карабахе и основные вопросы двухстороннего сотрудничества. Об этом сообщила издание Sputnik Беларусь, ссылаясь на пресс-службу Лукашенко.

Во время разговора, белорусский президент поздравил Владимира Путина с днем рождения, после чего главы государства рассмотрели вопросы взаимодействия республики и России и международной повестки.

- Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Белоруссией и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации, - отметили в пресс-службе.

В отношении конфликта в Нагорном Карабахе обе стороны в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение. Лидеры отметили, что в регионе гибнут люди, а это является трагедией.

- Президенты предметно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Кыргызстане. В отношении конфликта в Нагорном Карабахе. Большое внимание они уделили также пандемии коронавируса, высказав озабоченность ростом заболеваемости, - говорится в сообщении.

Накануне Владимир Путин дал большое интервью, в котором высказался о Карабахе и Киргизии и рассказал, за кого болеет на выборах в США и почему не афиширует свой день рождения.