Минообороны направило сводный отряд к месту взрыва в Рязанской области Фото: Кадр видео

К месту взрывов в Рязанской области направили сводный отряд подразделений инженерных войск Западного военного округа. В состав отряда входят более 15 единиц военной и специальной техники. В их числе инженерные машины разграждения ИМР-2, робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14». Об этом сообщает Минобороны России

Всего в тушении пожара задействованы 11 единиц специальной военной техники. Среди них 2 пожарных танка, 2 специальных бронированных пожарных автомобиля и 5 пожарных машин, а также около 150 военнослужащих.

Напомним, из-за взрывов в Рязанской области эвакуированы более 1600 человек из 14 населенных пунктов. Сейчас власти региона создают пункты для их временного проживания. Они будут располагаться в школах и административных зданиях.

Ранее также сообщалось о том, что в результате взрывов пострадали два человека. Сейчас они находятся в больнице.