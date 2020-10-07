Светлане Тихановской грозит до пяти лет лишения свободы Фото: REUTERS

Экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской может грозить до пяти лет заключения по инкриминируемой статье уголовного законодательства республики.

Напомним, что сегодня Тихановская была объявлена в розыск и в России, согласно базе данных российского МВД. На родине на нее давно заведено уголовное дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, однако по какой именно части данной статьи обвиняют Тихановскую неизвестно.

По первой части данной статьи (ст. 361 УК РБ) за публичные призывы к захвату власти или насильственному изменению конституционного строя государства, а также за другие действия, которые могут причинить вред нацбезопасности, судья может назначить арест или лишение свободы до трех лет.

Вторая часть данной статьи предусматривает, что обвиняемый призывал другие страны или международные организации к действиями, которые были направлены на причинение ущерба безопасности Белоруссии. Наказание по данной части статьи такое же – до трех лет заключения.

А вот в третьей части статьи говорится, что если такие действия совершали с использованием средств массовой информации или сети Интернет, то срок заключения может составить от двух до пяти лет.