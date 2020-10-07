Глава МИД Франции указал на военное вмешательство Турции в ситуацию Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Фото: REUTERS

Турция причастна к военным действиям в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в среду, 7 октября, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе слушаний на комиссии по иностранным делам Национального собрания. Он также отметил, что данная новость может привести к интернационализации конфликта, чего ранее старались избежать.

"Франция уже неоднократно заявляла о своей позиции. Она выступает за то, чтобы всеми сторонами было осознано, что им надлежит как можно быстрее прекратить все военные действия без каких-либо предварительных условий и начать переговоры. Они должны привести к положительным результатам, даже если на это потребуется значительное время", - отметил Ле Дриан.

Он также добавил, что выдвижение сторонами предварительных условий не позволит достичь каких-либо результатов. В настоящий момент необходимо закончить военные действия в Нагорном Карабахе и прийти к политическим договоренностям в данном вопросе. Представитель Франции подчеркнул, что Париж заинтересован в мирном урегулировании конфликта. МИД Франции ежедневно ведет переговоры с разными сторонами конфликта, в том числе с Россией и США.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе Франция объявила о том, что располагает фактами, подтверждающими участие исламистов из Турции в боевых действиях в Карабахе.