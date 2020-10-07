ДТП со школьным автобусом в Дагестане: 4 человека погибли, 10 пострадали

В Дагестане у посёлка Рыбалко в среду, 7 октября, произошло ДТП со школьным автобусом.

В Дагестане у посёлка Рыбалко в среду, 7 октября, произошло ДТП со школьным автобусом.

По предварительной информации, в результате аварии погибло 4 человека. На данный момент не сообщается, есть ли среди числа погибших дети.

"Авария произошла у поселка Рыбалко рядом с Кизляром. Столкнулись школьный автобус "Газель", четыре большегруза и легковушка. Предварительно, четыре человека погибли,» - сказал источник ТАСС в правоохранительных структурах республики.

На данный момент численность пострадавших является предварительной.