Шесть человек пострадали от взрывов в Рязанской области. Фото: кадр из видео

Количество пострадавших в результате взрывов на складе с боеприпасами в Рязанской области вечером 7 октября увеличилось до шести. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- За помощью к врачам уже обратились шесть человек, двое из них были госпитализированы в медицинские учреждения, - говорится в сообщении. Медики чуть позже сообщили, что были госпитализированы пять человек.

Ранее в Скопинской районной больнице говорили о двух пострадавших – женщина была доставлена в реанимацию, а мужчину обследовали медики.

В Минобороны сообщили, что к месту происшествия вылетела комиссия российского министерства обороны под руководством замглавы ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова. Созданная для ликвидации возгорания в регионе группировали военного ведомства России включает в себя 189 военных, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Как сообщал сайт kp.ru, спасатели уже эвакуировали из ближайших к месту ЧП населенных пунктов более 2,3 тысячи человек. Для них в больницах и учебных организациях, находящихся на безопасном расстоянии от взрывов, организовали пункты временного проживания.

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