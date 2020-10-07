Минобороны: интенсивность взрывов на складе боеприпасов под Рязанью снижается. Фото: кадр из видео

Интенсивность взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области снижается. В настоящее время разрывы отдельных боеприпасов происходят с временным промежутков в примерно десять минут. Об этом сообщили в министерстве обороны России в среду, 7 октября.

- Согласно докладу с места происшествия интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области постепенно снижается. Это говорит об уменьшении количества находящихся в его эпицентре складских групп, - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, опергруппа Минобороны уже приступила к планированию ликвидации возгорания и взрывов. На место прибыл заместитель министра обороны страны Дмитрий Булгаков. В область также были направлены специальная и военная техника, в том числе авиация и пожарный танки.