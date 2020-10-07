В Рязанской области ввели режим ЧС после взрывов на складе боеприпасов. Фото: кадр из видео

Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязанской области после взрывов на складе боеприпасов. В настоящее время в регионе проводят эвакуацию жителей населенных пунктов, которые располагаются в радиусе 25 километров от эпицентра взрывов, сообщил журналистам губернатор области Николай Любимов.

- Уже ввели областной режим ЧС, поэтому все необходимые силы и средства мы подключаем. Чтобы избежать беды, мы эвакуируем еще несколько населенных пунктов здесь в большем радиусе – 25 километров. Военные говорят, что необходимо соблюдать по эвакуации радиус в пять километров, но мы перестрахуемся, - сообщил глава Рязанской области.

Николай Любимов отметил, что из-за пожара уже сгорели более десяти домов. Девять зданий вспыхнули в Шелемишевских Хуторах – самом ближайшем к эпицентру населенном пункте.

- В плане домов пострадали дома в военном городке очень серьезно - стекла выбиты, и как раз двое пострадавших именно оттуда, из военного городка, - добавил губернатор.

По последним данным из сел в округе эвакуировали уже более 2,3 тысячи человек. Шесть человек в результате ЧП пострадали.